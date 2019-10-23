Недооценка Билецкого ещё утопит Украину в кровавой бане гражданской войны – Бородай

23.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Банды националистов под началом одного из основателей «Азова», главаря «Нацкорпуса» Андрея Билецкого рано или поздно возьмут Киев, и тогда на Украине начнётся внутренняя гражданская война со всеми вытекающими последствиями.

Об этом в интервью военкору Юрию Котенку заявил глава «Союза добровольцев Донбасса», первый председатель Совета министров ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что касается Билецкого, я всегда говорил, что он, мягко говоря, недооценённая фигура на украинском политическом поле, что за Билецким стоит серьёзная сила, и что он, на самом деле, – серьёзный харизматический лидер.

Билецкий не совсем прав относительно России, но прав он в одном: время действительно работает на Билецкого. Потому что Билецкий концентрирует вокруг себя настоящих украинских националистов, и, рано или поздно, настоящие украинские националисты сбросят власть иноземных властителей, не важно, как они будут называться – Порошенко или Зеленский.

В какой-то момент с очень высокой степенью вероятности это произойдёт», – заявил Бородай.

«Последствия для территории, которая ныне называется Украиной, будут весьма жёсткими и мало предсказуемыми. Для России таких последствий не будет, потому что власть Билецкого и его товарищей, скорее всего, приведёт Украину к расколу и внутренней гражданской войне. И тогда России – нет, не придётся защищать Краснодарский край от нашествия мощных украинских легионов, дело будет не в этом. Тогда мы получим огромную территорию, населённую нашими людьми, с которой надо будет что-то делать.

Потому что у нас будет пожар масштабной гражданской войны прямо у наших границ, и к нам потекут снова потоки беженцев, только уже не с Донбасса, а с территорий, которые нынче называются Украиной – с Полтавской, Сумской и прочих областей, и из Киева, кстати, тоже. В Западную Европу тоже хлынут, но и нам этот поток достанется

Вот тогда России придётся менять и совершенствовать свою внешнеполитическую стратегию по отношению к территории, которая называется Украиной», – рассказал Александр Бородай.