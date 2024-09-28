Недооценка предупреждений Путина может плохо кончиться для Запада – украинский полковник

Недооценка Западом предупреждений российского руководства может привести к ударам тактическим ядерным оружием по восточному флангу НАТО. Об этом в эфире интернет-канала «Политэксперт» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть сейчас два мнения у западных элит. Первое мнение: Путин блефует. Они одни считают, что Путин блефует, Путин любит жизнь, любит молодых женщин, Путин лежал в морозильнике, потом он встал, ну вот эта всякая хрень, которая идет. А другая сторона считает, что Путин не блефует. Лично я отношусь ко второй. Потому что я бывший офицер ракетных войск и входил в систему ядерной триады. Я был допущен до особо важных секретов стратегического ядерного отряда по системе боевого управления. Я просто знаю, что это такое», – сказал Стариков.

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«Какие могут быть последствия? В моем любимом фильме ДМБ: «Бахнем и не раз, весь мир в труху, но потом!» А другая категория политиков, серьезная, которая понимает, что знает, что такое Россия. Они понимают мировоззрение. Они знают, что в любой момент может произойти что-то, что поменяет всю парадигму действий Кремля. Поэтому я не шутил бы с этим. Кремль реально опасается, чтобы войска НАТО зашли на Украину. И все, что сейчас происходит, то есть Кремль делает все в рамках управляемого военного конфликта. Так же само президент Байден поступает в рамках управляемого военного конфликта. Что одна сторона, что другая боятся, что оно выйдет за пределы, на восточный фланг НАТО. Боятся, что когда война выйдет [за пределы Украины], то уже эскалационную составляющую будет не остановить до тех пор, пока не будет нанесен первый ядерный удар. Кстати, ядерный удар будет наноситься тактическим оружием на Европейском театре военных действий», – добавил эксперт.