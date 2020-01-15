Недооценка России превратит США в Нью-Йорк – Погребинский

15.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В нынешней реальности далеко не только ВВП определяет потенциал и возможности страны.

Об этом в ходе дебатов с немецким политологом Андреасом Умландом заявил его украинский коллега Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости



«В любом случае Россия – это не США и не Китай. Это – маленькая часть всего, это штат Нью-Йорк, который ведёт себя, будто он США! На это просто денежек не хватит. Не только на Донбассе, а ещё в Кемерово или где-то в Омске, там тоже есть проблемы, которые надо решать, а не только сирийские», – заявил Умланд.

«Вот такое представление, что Россия – это Нью-Йорк кончится тем, что сами США станут Нью-Йорком. Это страшно наивно. Вы прекрасно понимаете, что далеко не только ВВП определяет потенциал и возможности страны. Мы прекрасно понимаем, что вооружённые силы, которые сейчас вторые в мире, они вторые уже сегодня», – возразил Погребинский.

«Но их нужно финансировать! И Сирию нужно финансировать, и Абхазию, и Осетию, и Донбасс, и Крым нужно финансировать! Крым самый дотационный регион сейчас!» – перебил собеседника немецкий политолог.

«Не волнуйтесь так про них. Давайте про себя. Про себя – это про нас. Мы – самая бедная страна в Европе! И в значительной мере из-за того, что мы разорвали экономические связи с Россией», – подметил Погребинский.