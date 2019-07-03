Недоотставленный Луценко продолжает угрожать арестами неугодных политиков

03.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Баллотируюшегося в Верховную Раду бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина после пересечения границы Украины задержат и доставят в суд, передает корреспондент ПолитНавигатора.

С такими угрозами выступила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Отмечу также, что, как и в случае с Андреем Клюевым, после пересечения границы Украины Рената Кузьмина будет задержано и допралено в суд для избрания меры пресечения”, – написала Сарган.

В октябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении бывшему первому заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину и директору ГП “Комплекс отдыха “Пуща-Водица” в якобы совершении ряда преступлений. С тех пор ни одного доказательства прокурорами предоставлено не было.

Добавим, что Кузьмин идет на выборы в Раду по спискам “Опозиційна платформа — За життя”. Кузьмин является также адвокатом мавтери убитого неонацистами писателя Олеся Бузины.

В настоящий момент в Верховную Раду внесено повторное представление президента Владимира Хеленского на увольнение Юрия Луценко с занимаемой должности.