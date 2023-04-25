Недопропетлял. На мэра Одессы Труханова надели электронный браслет

С 25 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов должен носить электронный браслет — так постановил Высший антикоррупционный суд Украины. Два года структура рассматривает дело о продаже городу здания бывшего завода «Краян», перестроенного впоследствии в т. н. новую мэрию.

По мнению следователей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) здание было продано по заведомо завышенной цене, к тому же, деньги получили подставные фирмы, по мнению следствия, принадлежащие Труханову и ряду чиновников мэрии.

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«В результате громада понесла убытки в размере 92 млн. грн. В дальнейшем эти средства, вероятно, планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, учредитель и руководитель которого проживает на временно оккупированной территории Луганской области», — говорится в материалах уголовного дела.

Изначально обвинители САП требовали взять всех фигурантов дела, включая Труханова, под стражу, а не под личные обязательства, на чем настаивала защита. Однако компромисс был найден в постановлении – носить электронный браслет и внести залог почти в 31 миллион гривен. На внесение залога мэру дали пять дней.

В том, что эта сумма будет найдена, сомнений нет. Однако теперь мэр Одессы обязан:

«Прибывать по каждому требованию в суд, не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда, сообщать в суд об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения с лицами, указанными в решении суда, сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, носить электронное средство контроля».

Даже противники нынешней городской власти считают, что такой поворот событий — лишь повод оставить Одессу без руководства и навязать «правильного» градоначальника из Киева (ибо если шерстить всех чиновников за подставные фирмы и коррупцию, то в кабинетах и вовсе никого не останется, однако кабинетные воры с западной Украины следователей САП почему-то не интересуют).

Ведь какими бы ни были попытки Труханова заигрывать с оккупационным режимом, включая помощь фронту и проклятия в сторону России, своим ему он так и не стал. К тому же находящиеся на поводке СБУ патриоты-провокаторы постоянно припоминают Труханову и «примазывание» к событиям Русской весны, и отстаивание в судах русских памятников, и пиар на темах Великой Отечественный войны и русского мира — все то, о чем Труханов стал забывать; сначала слегка, после 2 мая 2014 года, но еще на уровне «тут помню — тут не помню», а с началом СВО забыл окончательно.

Напомню также, что с 25 марта Одесская область находится еще и без губернатора. Однако «хитрый план Зеленского» по обезглавливанию Одессы все еще трудно разгадать. По факту в ней сейчас действует военная диктатура.