«Недостаточно проукраинский!»: болгарские прозападные политики бойкотируют министра иностранных дел

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«У нас есть опасения по поводу ориентации министра иностранных дел Стефана Димитрова (на фото – ред.): в ходе своего участия на первом международном мероприятии он занял более мягкую позицию относительно происходящего на Украине», – заявил Румен Христов, председатель Союза демократических сил Болгарии, входящей в коалицию с правящей партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ).

Об этом сообщает болгарское издание «Факти», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Христова, председатель партии ГЕРБ, экс-премьер-министр Бойко Борисов обратился к президенту страны Румену Радеву с предложением о замене нынешнего министра иностранных дел Стефана Димитрова на представителя ГЕРБ Даниэля Митова, но последний отказался занимать пост министра иностранных дел.

В ходе своего участия в антироссийской конференции «Крымская платформа» глава болгарского МИД Стефан Димитров выразил поддержку «формуле мира» Зеленского и подтвердил, что Болгария продолжит поддерживать Украину. Однако, по мнению болгарских политиков от правящей партии, он поддерживал Киев недостаточно активно.

«Мы не несем ответственности за главу МИД. И если [и.о. премьер-министра] Главчев не заменит его, поддержки не будет. Потому что он меняет доктрину, которая была у МИД, Минобороны и нашей партии», – сказал Борисов.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев в ходе саммита «Инициатива трёх морей» в Вильнюсе избежал встречи и фотосессии с Владимиром Зеленским, а в прошлом году отказался передавать Украине вооружение, мотивируя это нежеланием ослаблять боеспособность болгарской армии.