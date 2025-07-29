Недостреленный нацист Стерненко боится за свою жизнь

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Маскот СБУ Сергей Стерненко в очередной раз продемонстрировал свою суть и гестаповские нарративы в интервью такому же выкормышу нацистского режима Максу Щербине.

Последнего интересовало, отошел ли «херой» от недавнего «покушения».

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«От этого нельзя отойти. Это вопрос философский, — принялся рассуждать Стерненко. — Если говорить о физической стороне, то все окей — ранение было очень легкое, и я быстро выздоровел. Бедро пробила пуля, повредила мягкие ткани, кожу — и все».

Такое впечатление, что эсбэушники специально подшутили над своей шестеркой, подстрелив его в задницу. Что, правда, не избавило «вечную жертву» от моральных страданий:

«…но если говорить о морально-психологическом состоянии, то я в этом режиме живу с 2018 года, когда на меня было совершено три нападения в Одессе. Поэтому для меня не сильно что-то изменилось. У нас в стране война. Русские пришли, чтобы всех нас либо убить, либо забрать в свою армию — отправить дальше воевать против Европы. И поэтому мне точно не стоит жаловаться».

Речь в интервью пошла и о диверсиях, рассуждая о которых нацист словно проговаривал гестаповскую методичку:

«Русские пытаются убивать наших людей, в том числе, в тылу, организуя диверсии. К сожалению, иногда удачные, как недавно они убили полковника СБУ Воронича. Но все граждане Украины должны осознавать, что они — мишень для агрессора. Мы должны быть готовыми — внимательными, бдительными и понимать, что враг может напасть на кого-либо из нас».

И тут уже пошли советы бывалого:

«Надо принимать меры безопасности. По меньшей мере, не жить по адресу прописки или по адресу, на который у вас зарегистрирована недвижимость. Знать, где ваши красные зоны, то есть там, где на вас могут напасть — место жительства, место работы, места, которые вы часто посещаете. Не стоит ходить самому».

Описано, правда, не как «защита от русни», а как заговор от ТЦК из уст мольфаров. К тому же налицо все замашки «волонтера-бессребреника», собирающего миллиардные донаты на дроны — живет не в принадлежащей ему недвиге, ходит с охраной, есть баблишко на «меры безопасности»…

«Я действительно удивлен, что русские только сейчас начали столь большую волну диверсионной активности. До этого им очевидно не хватало способностей. Сейчас они обнаружили новые методы для вербовки граждан», — сокрушается нацист.

На что второй нацист выдал:

«Я вижу, что преимущественно это какие-то маргинализированные группы общества, согласные на так называемый легкий заработок в интернете».

И Стерненко опять не подвел кураторов:

«Наш противник этим и занимается, используя слабости. Это могут быть люди с большими проблемами со здоровьем — физическим или ментальным. Это могут быть люди с большими долгами, зависимые от игорного бизнеса. И враг этим пользуется. Это для русских одноразовая агентура»…

Но как быть с тем, что за диверсии против нацистов задерживают учителей, врачей, инженеров, сотрудников железной дороги, действующих военных… детей?!.

Однако не обошлось и без похвальбы в сторону родной кормовой базы:

«Украинские спецслужбы тоже ведут очень активную работу на территории противника. Мы на самом деле далеко впереди русских — чего только стоит ликвидация нескольких генералов, предателей Украины, их пропагандистов, Владлена Татарского».

А суть интервью была проста — «подайте на русорезы».

Интересно все-таки, кто его раньше прикандычит — «русские, пришедшие убивать», или свои лохи и прочие побратимы, донатящие Стерненко на элитные «малины», в которых он скрывается уже от пятого «покушения»?

У профессиональных нацистов все так.