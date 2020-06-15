Недостроенный крейсер Украина предложено расстрелять и затопить

15.06.2020, Киев, Максим Карпенко

С недостроенного крейсера «Украина» нужно снять вооружение и расстрелять корабль на учениях, чтобы, например, узнать слабые стороны проекта 1164, по которому также построен нынешний флагман Черноморского флота крейсер «Москва».

Об этом в своем блоге заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чмута, все работающее оборудование и вооружение с «Украины» можно переставить на другие украинские корабли, находящиеся в строю, а корпусу найти другое применение.

«Снять все вооружение и системы для дальнейшей установки на «Сагайдачный», «Прилуки», «Олефиренко» и другие уже имеющиеся корабли/катера/судна.

Корпус или утилизировать на металл через аукцион, или использовать в качестве мишени для «Нептуна»/авиации/торпед. Заодно и проверим сильные/слабые стороны 1164 проекта.

Можно расстрелять из Р-360МЦ, можно затопить под туристическую локацию. Ключевое – закрыть этот вопрос раз и навсегда», – заявляет Чмут.

Предложение превратить корабль в музей комментаторы благоразумно отклонили, ведь, исходя из судьбы «Украины», крейсер может быть лишь символом несостоятельности незалежного государства.

Напомним, Украина ранее рассматривал вопрос о продаже корабля Китаю или Индии, однако такой шаг требовал согласования с Россией. Согласно соглашению, подписанному между Украиной и Россией в 1993 году, обе страны должны совместно решать вопросы по военно-техническим объектам, которые не были достроены на момент распада Советского Союза. Крейсер «Украина» подпадает под действия этого соглашения.

Напомним также, что заложенный в 1984-и году крейсер (аналог флагмана Черноморского флота «Москва») был передан Украине в 1993-м году при 75% готовности.

При президенте Леониде Кучме корпус корабля на стапелях его довели до 95% готовности в 1998-м году.

Рассматривалась и возможность продажи крейсера России, но сделка так и не состоялась – во времена Виктора Януковича прибывшая из РФ комиссия выяснила, что проект сильно устарел, его введение в строй требует значительных затрат, а требуемая Киевом цена чрезмерно высока.