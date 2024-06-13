«Недостроев в Крыму не останется»: Новый курорт затмит Ялту и Алушту

Масштабный курортный проект на Западное побережье Крыма охватит 52 га от города Саки до Евпатории. Курорт уровня «ультра» по размаху затмит Алушту и Ялту, где уже не осталось свободных площадей для масштабных проектов. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила коммерческий директор строительной компании Дарья Плотникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Проект масштабный действительно, и аналогов на юге России этому проекту нет. На 52 га потрясающей широкой береговой линии между Саками и Евпаторией возникнет современный курорт с сервисом «ультра» и «всё включено». Там будут реализованы комплексы трёх-четырёх и, конечно же, пяти «звёзд». Наша компания взяла на себя обязательство по строительству музея, а власти будут реконструировать памятник Евпаторийскому десанту. Он останется на месте, но его отреставрируют, потому что сейчас он не в лучшем состоянии. Рядом появится музей и экспоцентр, потому что экспозиционные площадки сегодня, особенно на Западе Крыма, отсутствуют, как таковые. Нужно создавать новые точки притяжения для событийного туризма», – отметила она.

Проект «Золотые пески России» стартовал ещё в 2018 году с решения провести реконструкцию набережной и соединить ею побережье от Сак до Евпатории. Но со временем разросся в масштабе, особенно после решения построить новую автодорогу от Симферополя до Евпатории дальше от побережья.

«Саки и Евпатория сегодня регион, который показывает самый большой рост среди всех курортных регионов Крыма. Что говорить: в Ялте и в Алуште не так много локаций, в которых можно построить какие-то масштабные проекты. Земля там дороже намного, и сейчас власти республики достаточно активно привлекают инвесторов, которые хотят реализовывать проекты здесь. И поэтому, в ближайшее время недостроев в Крыму и, тем более, на нашем южном побережье, не останется», – заключила Плотникова.