«Недосуг» – Тихановская отказала в интервью российской радиостанции

29.10.2020, Москва, Елена Острякова

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская отказалась давать интервью радио «Комсомольская правда».

Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Комсомолки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская неоднократно заявляла, что считает Россию дружественной страной и даже благодарила россиян за поддержку. Но, увы, с российским федеральным СМИ женщина общаться отказалась», – говорится в сообщении.

Предложение об интервью было передано Светлане через ее пресс-секретаря Анну Красулину. Она отклонила его, сославшись на «очень плотное расписание».

«Плотное расписание» находящейся под полным контролем западных спецслужб Тихановской включает в себя не только многочисленные встречи с европейскими политиками-русофобами, но и интервью с националистическими белорусскими СМИ, которые «лидер оппозиции» раздает с большим удовольствием.

Так, сегодня она пообщалась с «Европейским радио» о национальной идее. В собеседники Тихановской отрядили философа Максима Горюнова. Несчастная женщина пыхтела и охала, пытаясь ответить на абстрактные вопросы. Зато она оживилась, когда Горюнов проехался по России.

«Россия – это про величие, гром побед и триумфы. Россия себя представляет как большая нация, которая всегда всех побеждала», – начал философ.

«Ну да, большие и главные», – радостно поддакнула Тихановская.

Ходя в ходе интервью она выглядела беспомощной и недалекой, восторженные слушатели накидали под роликом хвалебных комментариев. Может, поэтому отвечать на более простые вопросы не так комплиментарно настроенной российской аудитории Тихановская не захотела.

«Наша станция 24 часа в сутки освещала выборы в Белоруссии и то, что происходило там дальше. Мы делали это объективно, не занимая ни одну из сторон. По-моему, для Тихановской участие в большом интервью на федеральной станции, гостем которой был и президент Владимир Путин, стало бы хорошим шагом в сторону России», – говорит редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов.

«Комсомолка» не преминула пожаловаться на то, что белорусские власти считают ее оппозиционным СМИ и даже закрыли печатную версию «КП». Это действительно обидно, если вспомнить, как белорусская франшиза российского издания популяризировала националистов и издевалась над соотечественниками, воевавшими в Донбассе.

Но, видимо, кураторы Тихановской не вдавались в такие детали и просто запретили ей иметь дело с любым изданием, которое имеет хотя бы отдаленную связь с Россией.