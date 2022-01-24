«Недосягаемый потенциал»: В Киеве объяснили, почему невозможна война с Россией

24.01.2022  12:58 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Война, Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Полномасштабной войны между Россией и Украиной не может быть, потому что военные потенциалы этих двух стран несопоставимы.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Виктор Савинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Полномасштабной войны между Россией и Украиной не может быть, потому что военные потенциалы этих...

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По мнению Савинова, обладая ядерной триадой и средствами доставки ракет, Россия для Украины является недосягаемой величиной.

«Давайте для начала определим для себя самый важный фактор. Россия – ядерная держава, обладающая ядерной триадой. То есть у России есть наземные пусковые ракетные установки с ядерными боеголовками, которые выпускают ракеты, у России есть атомные подводные крейсеры, которые могут стрелять тоже ракетами с ядерными боеголовками, и тяжелая стратегическая бомбардировочная авиация, которая может доставлять ядерное оружие. Поэтому в принципе война между Украиной и Россией невозможна», – сказал эксперт.

«То есть у Украины нет средств поражения, которые соответствуют уровню средств поражения противника. То есть война между Украиной и Россией в принципе невозможна… Главным фактором является фактор ядерного сдерживания. Поэтому война между Россией и Украиной как таковая невозможна. Могут быть некие действия, но войны как таковой быть не может, потому что результат противостояния предопределен наличием ядерного оружия и ядерной триады у одной из сторон», – заявил Савинов.

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