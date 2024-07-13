Недосып, нетерпимость, паранойя и стресс: Reuters составил психологический портрет Зеленского

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Агентство Reuters публикует большой, и в целом комплементарный хозяину Банковой материал под названием «Быть Владимиром Зеленским: как война изменила лидера Украины».

Авторы – Том Балмфорт, Джон Айриш и Макс Гундер – не жалея пафоса описывают личностную трансформацию, которую претерпел бывший комик, ставший президентом Украины и вынужденно для себя возглавивший ее войну с Россией. В тексте мы находим много весьма любопытных наблюдений о том, как война изменила Зеленского.

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«Шагните в безжалостный мир Владимира Зеленского, президента Украины военного времени», – искушающее призывают они читателя.

«Все, чего я хотел пять лет назад, — это очень либеральная страна с либеральной экономикой», — сказал Зеленский, бывший стендап-комик, в интервью Reuters в мае в пятую годовщину своей инаугурации. А на этой неделе он признался в своем желании убить президента России Владимира Путина, выразив гнев и боль в связи с авиаударом по крупнейшей детской больнице Украины. Закаленный в войне Зеленский, который в последние дни призывал западных лидеров к действию на саммите НАТО в Вашингтоне, очень далек от политического новичка, ставшего президентом, не говоря уже о телевизионном комике, который был тяжеловесом шоу-бизнеса в течение многих лет до этого», – говорится в публикации.

Агентство отмечает тот разительный контраст, который представляет нынешний образ Зеленского – одетого в военизированную форму, со взрослым, тяжелым и задумчивым взглядом, с небритой щетиной и темными кругами под глазами, – с чисто выбритым, выглядевшем мальчишкой Зеленским, которого привели к присяге в качестве президента в Киеве в 2019 году в стильном костюме, облегающем его худощавую фигуру.

Агентство Reuters поговорило с восемью нынешними и бывшими украинскими и иностранными чиновниками, которые работали с Зеленским, а также с несколькими друзьями и коллегами из его прошлого.

«Они рисуют портрет лидера, который стал жестче и решительнее, менее терпим к ошибкам и даже склонен к паранойе, так как справляется с круглосуточным стрессом и усталостью», – говорится в публикации.

«Это режим, лишенный сна», — сказал агентству бывший министр обороны Зеленского Алексей Резников, добавив, что в бытность его министром «президент часто был в разъездах по Украине и имел при себе сумку со сменной одеждой и зубной щеткой, потому что часто не знал, где будет ночевать».

«Это повседневная жизнь президента – нарушенный сон. Это ночные консультации и обращения к парламентам, сенатам… независимо от времени», – рассказывает Резников. «Он находится в режиме стресса 24 часа в сутки, семь дней в неделю — это бесконечный марафон».

По словам знающих его людей Зеленский относятся нетерпимо к плохо подготовленным подчиненным.

«Он может приказать чиновникам и советникам выйти из комнаты, если почувствует, что они не полностью готовы, по словам члена его команды, который рассказал, как президент в отчаянии уволил своих помощников во время совещания в начале этого года, посвященного планированию информационной кампании вокруг мобилизационной кампании», – отмечают авторы статьи.

«Если он увидит, что люди не готовы или противоречат друг другу, он скажет: «Убирайся отсюда». У меня нет на это времени», — сказал агентству член команды, присутствовавший на встрече и попросивший не называть его имени, чтобы свободно говорить о Зеленском.

Многие из опрошенных говорили о том, что на них произвела впечатление психологическая выносливость Зеленского и его способность справляться со своей ролью президента Украины, главнокомандующего военного времени.

«Его память – это огромная сила. Он держит в голове большое количество информации, очень быстро схватывает детали и нюансы», — рассказал Резников. «Этот дар ускорил его быстрое овладение английским языком – я видел это своими глазами».

Бывший министр Резников отверг любые предположения о том, что бывший телевизионный юморист со скудным геополитическим опытом может бросить вызов мощи России Владимира Путина, чьи силы подавляющим большинством превосходят по численности и вооружению украинские.

«Я бы применил цитату Марка Твена к президенту Зеленскому», — добавил он. — «Дело не в размере собаки в драке; Дело в размере драки в собаке».

В то же время, отмечают авторы материала, «Зеленский становится все более «параноидален» из-за предполагаемых попыток России убить его и дестабилизировать украинское руководство. «И это правильно», – хвалит Зеленского неназванный европейский чиновник, мнение которого приводит