Недовольные перемирием националисты убили сотрудника СБУ

01.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Для подавления саботажа приказа о перемирии в рядах ВСУ и наведения порядка Киев направил в зону «ООС» подразделения СБУ, однако это лишь обострило конфликт, в результате которого националистами уже был убит один из сотрудников украинской спецслужбы.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подписание соглашение о всеобъемлющем перемирии в очередной раз стало поводом для украинской оппозиции и националистических сил к дестабилизации обстановки как внутри страны, так и на линии соприкосновения. Жаждущие власти лидеры праворадикальных организаций Билецкий и Ярош, а также экс-президент Порошенко, решили воспользоваться ситуацией и, обвинив президента Зеленского в предательстве Украины, задействовали все имеющиеся силы и средства для срыва мирных инициатив и возобновления боевых действий», – отметил он.

«В настоящий момент, уже открыто демонстрируют полное неподчинение приказам своего верховного главнокомандующего по соблюдению перемирия националисты 24 батальона «Айдар» из состава 53 бригады и 46 батальона «Донбасс» из 54 омбр. Также, готовность поддержать своих побратимов по националистической идеологии выразил командир 12 бригады оперативного назначения «Азов» Корячко, который заверил комбатов 24 и 46 батальонов Яковенко и Власенко, что поддержит их в случае развязывания активных боевых действий. Кроме того, открытое неподчинение националистов вызвало рост антиправительственных настроений в других соединениях ООС», – добавил офицер.

Представитель НМ ДНР подчеркнул, что наученное опытом прошлых перемирий украинское руководство отправило в зону «ООС» сотрудников СБУ, однако это не помогло, а, напротив, обострило конфликт.

«Приступившие к выполнению задачи спецслужбы столкнулись с проблемой, что практически все авторитетные лидеры в подразделениях завязаны в контрабандные схемы и «крышевание» нелегального бизнеса.

Так, при попытке оперативной группы СБУ задержать и вывезти из зоны боевых действий националиста из 36 обрмп лейтенанта Орлюк, их машину заблокировали вооружённые лица мариупольской группировки, занимающейся контрабандой оружия. Под угрозой расправы они заставили освободить Орлюка, для убедительности преступники убили выстрелом в голову одного из оперативников СБУ Панаренко.

Руководство СБУ приказало скрыть данный факт и в дальнейшем осуществлять постепенное выведение националистически настроенных авторитетов в тыловые районы под различными предлогами, такими как отправка военнослужащих на курсы повышения квалификации и назначение на вышестоящие должности в глубине страны», – резюмировал Басурин.