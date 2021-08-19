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19.08.2021 21:43 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия
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Недовольные выборами в Госдуму будут ждать протестов у телевизоров

Вероятность массовых протестов после парламентский выборов в России низкая. Об этом на круглом столе...

Вероятность массовых протестов после парламентский выборов в России низкая.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Дмитрий Орлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вероятность организации системного протестного голосования на федеральном уровне практически отсутствует. У «умного голосования» нет лица, то есть Навального, по понятным причинам. Сам проект имеет очень ограниченную эффективность и медийно не очень заметен», – сказал Орлов.

Он прогнозирует, что протестная мобилизация все же будет возрастать ближе к дате выборов. Ее полюсами будут КПРФ и «Справедливая Россия».

С таким прогнозом не согласился политолог Дмитрий Журавлев.

«Кампания будет тихой до ближайшего времени, но потом она наберет все, что не успела. За счет скандалов. Но скандалов никогда не хватает, чтобы собрать много народу. Большинству скандал интересен в телевизоре. Желания участвовать гораздо меньше. Явка будет 40% максимум.

В результате «Единая Россия» получит конституционное большинство, после чего все господа ультраправой направленности постараются поставить под сомнение результаты выборов. И это будет намного более важным событием, чем результаты выборов. Победой на выборах история не кончается, а начинается», – сказал Журавлев.

Его коллега Олег Иванов считает, что движущей силой протестов станут те же люди, которые выходили на Болотную площадь в 2011 году.

«Вопрос в том, возможны ли протесты по аналогии с 2011 годом. Те люди, которые выходили на Болотную площадь, они никуда не делись. Они теоретически могут снова выйти, пусть там уже и лидеров нет. Мне кажется, что у активной части этой несистемной оппозиции вообще нет интереса к Государственной думе. Если к выборам в Мосгодуму такой интерес был, то парламентские выборы она не рассматривает как повод выйти вновь. Видимо потому, что не считает Госдуму столь важной», – сказал Иванов.

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