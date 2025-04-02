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CNN сообщает, что 25 сенаторов-республиканцев и 24 сенатора-демократа внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях США против России.

Отмечается, что документ ещё официально не рассматривается. Его внесение анонсировали республиканец Линдси Грэм (считается одним из главных лоббистов американского ВПК в Сенате) и демократ Ричард Блюменталь.

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Оба политика – из традиционного антироссийского (оно же проукраинское) лобби. А Грэм вообще внесен в РФ в список террористов и экстремистов за свои действия и высказывания во время многочисленных визитов в Киев.

Документ предполагает введение новых санкций против Москвы, а также пошлин в размере 500% на импорт для стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

«Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет иные действия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира», – заявили инициаторы хаконопроекта.

По их словам, они также «разделяют разочарование президента Трампа в отношении России в вопросе прекращения огня».

Грэм и Блюменталь можно считать сработавшимися напарниками. Ониуже выдвигали совместные законопроекты, направленные против России. С 2022 года они предлагали признать Россию государством-спонсором терроризма. Уже при Трампе они призывали конфисковать российские активы и передать их Украине. Все эти инициативы поддержки Белого жома и Конгресса, тем не менее, не получили.

Нынешний же всплеск активности, вероятно, связан с отмечаемым многими комментаторами растущим недовольством Трампа отсутствием позитивных, с его точки зрения, сигналов из Москвы и Киева относительно его предложения о перемирии.

Также очевидно, что если демократов хоебом не корми – дай насолить Кремлю, то участие в таких инициативах видных республиканцев без негласной отмашки из Белого дома в нынешней конфигурации взаимоотношений Трампа с конгрессменами от этой партии было бы невозможно.

Если в отношении Киева «стратегия кнута» заключается в принуждении к невыгодной сделке по недрам, то «кнут» в отношении РФ традиционный – санкции. Прежде всего, в отношении нефтяного сектора.

Впрочем, пока что Москве посылают лишь толстые намеки. Вчера поддерживающий республиканцев телеканал Fox News сообщил, что у Трампа рассматривают применение более жёстких санкций против России, включая российский «теневой флот» – из-за того, что Путин, по мнению президента США, «тянет время» с соглашением по Украине.

Трамп считает, что Путин тянет время, администрация рассматривает возможность применения жестких санкций. По данным FOX, большая часть теневого флота уже находится под санкциями, а 70% продаж российской нефти осуществляется именно через эти теневые суда.