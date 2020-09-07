Недовольных украинизацией отправляют в Якутию

07.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские политики, которые возмущаются тотальной украинизацией, должны либо согласиться с происходящим, либо уехать в Россию.

Об этом он заявил в эфире телеканала «НТА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Постоянно поднимается языковой вопрос, потому что постоянно есть люди, которым за это платят. И в нашей политике это понимают. Украинские политики в большинстве не имеют мозгов понять, что эта территория является территорией Украины, и другой страной она не будет, если только её никто не завоюет. И для этого необходимо становиться украинцами. У них нет выбора – они умрут через 50, или кому сколько отведено лет, но эта территория будет Украиной.

Если они не могут этого понять – это называется «клиника», и ты ничего с этим не сделаешь. Никто никому не запрещает общаться в семьях на русском языке, или в YouTube искать русскоязычные песни, фильмы, что попало», – отметил Кондратюк.

Он подчеркнул, что любой, кому не нравятся новые порядки, должен перестать заниматься украинской политикой и уехать в Россию.

«Но эта страна, в которой они имели несчастье родиться, получила независимость в 1991 году. Они могли сделать выбор и выехать в Питер, в Якутию, в Хабаровский край. Но они остались тут, и они считают, что им необходимо гнуть эту линию. Это неправильная история, это исторически бессмысленная вещь.

Эта территория наконец-то стала страной того народа, который тут жил испокон веков, и который постоянно все мучили. Успокойтесь, и уходите из политики – вяжите носки или лейте чугун в своих металлургических заводах», – добавил телеведущий.

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