Недовольство Польши героизацией Бандеры в Киеве валят на Путина

04.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Паутина вездесущей «российской пропаганды» проникла в ЕС и заставила европейцев содрогаться от фамилии Степана Бандеры, хотя ещё в 90-е годы соседняя Польша закрывала глаза на героизацию боевиков ОУН-УПА на Украине.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил курирующий процесс фальсификации истории директор «Украинского института национальной памяти» Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разные факторы, в первую очередь, очевидно, российская пропаганда, очень серьёзная, очень массированная», – заявил он, отвечая на вопрос, почему в Европе за фамилию Бандеры уже чуть ли не сажают в тюрьму.

«Но поляки и без российской пропаганды», – заметила журналист.

«На самом деле, не только без российской пропаганды. С российской пропагандой этот вопрос очень обострился. Поляки в начале 90-х годов абсолютно не говорили о каких-то преступлениях украинских националистов, Бандеры против польского населения и так далее.

Но этот вопрос начал раскручиваться в начале двухтысячных, этот вопрос приобрёл серьёзное звучание с 2016 года, то есть, это тоже достаточно свежие абсолютно тенденции, которые вылились уже в какие-то политические споры между Украиной и Польшей», – рассказал Вятрович.