«Недовольство растёт, и это радует»: Белоленточники провели митинг в Москве

11.03.2019, Москва, Михаил Рябов

В Москве в воскресенье состоялся митинг «против изоляции Интернета», которую, якобы, готовят власти России. Акция активно освещалась редакцией американского «Радио Свобода», ресурсами лидера белоленточников Алексея Навального и беглого олигарха Михаила Ходарковского.

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«Пришло 15300 человек, это на 4500 больше, чем на Марш Немцова 2 недели назад. Недовольство растёт, и это радует», – рапортовали организаторы.

По данным МВД, акция собрала только 6,5 тысяч человек.

Интересно, что «борцы против цензуры» сами же занимались отсеиванием неугодных им журналистов, пришедших освещать акцию.

«Организаторы митинга за свободный интернет не пустили наши с’емочные группы на митинг. Сказали, мол, вы принадлежите каналу, который мы не поддерживаем, поэтому вам нет места на нашем митинге, мы вас туда не допускаем. А вы какую хотели свободу? Другой свободы у нас для вас нет», – сообщила в своем блоге руководитель RT Маргарита Симоньян.

Помимо этого, на митинг не пустили и корреспондента RTVi.

Акция обернулась потасовкой между участниками митинга и противниками Майдана из радикальной организации Serb. В результате несколько человек были задержаны полицией.

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«Serb уничтожил американский флаг на митинге «Против цензуры в интернете»… Мы были в ауте, если не сказать больше! Митинг-то анонсирован был именно в поддержку интернета, а митингующие несли провокационные плакаты против президента России и власти… И вот ещё американский флаг! Причем, несли его так гордо либерачье, будто это их родной флаг! Но не донесли! …Те, кто пришли на митинг и вопящие что-то там про цензуру, сами очень даже цензируют и не пускают на митинг тех, кто имеет другое отличное от них мнение…

Организаторы, как церберы, стояли на входе возле рамок и четко контролировали, кого пускать, а кого нет. И тех, кто имеет другое, отличное от них мнение, они попросту не пускали», – говорится в заявлении представителя Serb Гоши Тарасевича.

Он выразил недоумение, почему другие противники либералов не пришли выразить свою позицию.

«А где патриотические движения, выступающие за Путина, за Крым, за Донбасс? Где НОД Евгения Федорова, где Антимайдан? Где?» – возмущен Тарасевич.