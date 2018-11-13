Недовольство украинцев курсом Порошенко достигло рекорда

13.11.2018

78% граждан Украины считают, что страна движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Показатель 78% стал рекордным за все время проведения исследований с 2011 года, ранее число недовольных достигало лишь 76%. Лишь 12% считают направление развития государства правильным, причем за последний месяц этот показатель ухудшился с 15 до 12%. Это также стало рекордом – ранее он опускался лишь до 13%.

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Опрос проведен с 19 октября по 2 ноября 2018 года Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. Разумкова и Социологической группой «Рейтинг». Опрошено 10 тыс респондентов возрастом от 18 лет и старше по методу личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%.