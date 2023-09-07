Недовольство в Киеве: Русня не бежит – хохлы погибают

Елена Острякова .  
07.09.2023 19:07
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Мобилизованных украинцев настраивают на войну со слабым противником, поэтому, попадая на фронт они быстро погибают.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мобилизованных украинцев настраивают на войну со слабым противником, поэтому, попадая на фронт они быстро...

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«Больше всего погибших среди тех, кто только приходит. Им голову срывает. Вскакиваешь – и тебя сразу убили. Эта модель мобилизации ведет к гибели личного состава. Сейчас в Работино 82-я бригада. Ее долго готовили, и она задачи выполняет. Она подготовлена идеологически и психологически. Это стратегический резерв. А первые, которые пошли, их воспитательная составляющая была направлена на то, что сейчас русня побежит. В итоге взятие Токмака, которое должно было занять 24 часа, не произошло. Там еще 25 км», – сказал Стариков.

Украинские власти сумели убедить в слабости российской армии не только своих солдат, но и западные правительства, считает эксперт.

«Мы обижаемся, почему Запад нам говорит: мы вам оружие дали, а почему вы не завоевываете. Обидно. А почему? Я начал вникать в психологию западного обывателя, у них все настроено на СМИ. Журналисты на месте ориентированы на посольства, а посольства смотрят наш эфир и слышат, что «русня деморализована, личного состава не хватает, в бой идут мобики-чмобики, первая-вторая линия прорвана, русня бежит». Они это подают министру обороны, он читает: русня бежит. Зачем больше давать? Мы сами себя завели в западню», – резюмировал Стариков.

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