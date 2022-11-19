«Недружественные шаги усилились»: Зе-политолог пожаловался на Венгрию

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Венгерское правительство страдает постимперским синдромом и заметно выбивается из ряда руководства стран ЕС, а потому нужно дать возможность народу проявлять свою проевропейскую позицию.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К особым специфическим действиям венгерского руководства относятся уже не только заигрывания с Россией, но и с Ираном. Буквально последняя встреча главы МИД Венгрии – это уже противоречит сейчас и общесанкционной политике ЕС, к сожалению, Венгрия постоянно выбивается из ритма действий ЕС по отношению к России, к поддержке Украины, пытается постоянно вставлять палки в колёса общеевропейской политике. Популизм Орбана, отход его от демократических ценностей в итоге создаёт проблемы и в отношениях с ЕС, и во внешней политике Венгрии. А по отношению к нам, к сожалению, всё ещё действует специфический постимперский синдром руководства, которое мечтает о великой Венгрии и пытается оказывать давление на соседей. По отношению к Украине недружественные жесты и попытки не просто влиять, а фактически контролировать ситуацию нашей территории с венгерской общиной – такие попытки предпринимались уже давно, последние годы они даже усилились», – пожаловался Фесенко.

По его словам, сами венгры не согласны с такой политикой и настроены проевропейски. Одновременно политолог посетовал на то, что премьер-министр Орбан имеет успех у населения.

«В венгерском обществе очень много критики в адрес Орбана, всё-таки доминирует позиция в поддержку членства в ЕС. Но, увы, венгерская оппозиция расколота. И эта манипулятивная политика Орбана, игра на таких низменных инстинктах значительной части венгров, особенно страхов перед мигрантами, это пока Орбану позволяет удержаться у власти. Плюс игра на расколе венгерской оппозиции», – сказал Фесенко.

«Но всё равно Орбаны приходят и уходят, а стремление венгерского народа быть в семье европейского народа останется. Я думаю, в конечном итоге именно демократические направленности и в венгерском обществе, и в европейской интеграции возьмёт вверх», – надеется эксперт.