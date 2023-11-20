Недвижимость в Севастополе продаётся, несмотря воздушные тревоги и ракетные атаки

Херсонские сертификаты и дистанционные сделки с недвижимостью от Сбербанка оживили рынок в Севастополе.

Об этом сообщила директор агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Год не самый плохой для недвижимости. Анализируя 2022-23-й, могу сказать, что он активный. Конечно, это «херсонский ветер» на рынке недвижимости сделал свое дело. Кстати, сейчас сертификатов на рынке уже меньше. Кто хотел купить, уже купили. Но у кого-то на руках еще есть бумаги, и я бы рекомендовала их использовать. Потому как, я думаю, дело идет к окончанию программы», – подчеркнула эксперт.

По ее словам, в этом году рынок оживился за счет прихода в Крым Сбербанка. И речь идет о возможности совершения дистанционных сделок.

«Сбербанк – это покупатели из других регионов, это активные дистанционные сделки. И, несмотря на то, что процентные ставки растут, Сбербанк сделал своё дело: в этом году к нам заглянули иногородние покупатели, причём из отдалённых регионов. Даже с учётом того, что идёт специальная военная операция, летают ракеты, воет сирена, и все это идет в минус рынку недвижимости, людям всё равно хочется купить недвижимость в Севастополе», – заверила Массальская.

По ее словам, еще одна категория покупателей – это получатели ипотечных кредитов. Процедура одобрения занимает много времени, и в основном сделки проходят в конце года.

«Процентные ставки повысились, что, конечно, тяжко для покупателей. Мы сейчас делаем в основном обмен с доплатой. Люди улучшают свои жилищные условия, выбирая небольшой кредит в 1-2 миллиона рублей, которые посильно платить. Зато есть лишняя комната ребёнку. Я не могу сказать, что на рынке недвижимости затишье. К концу года, особенно сейчас, из-за того, что процентные ставки повысились, а у многих уже согласованы ипотеки, люди в поисках подходящей недвижимости. Думаю, что до конца года все, кто хотел по старым процентным ставкам приобрести, реализуют свои возможности. А в следующем году поговорим», – заключила Массальская.