Неджентльменские соглашения. Екатеринбург сотрясают скандалы в градостроительной сфере

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал строительную отрасль драйвером развития города в интервью РБК. Он рассказал, что благодаря застройщикам у значительной части жителей города есть работа и зарплата, и за истекший год девелоперы сдали более 1, 59 млн квадратных метров жилья при населении в 1,58 млн человек, а также 800 тыс. квадратных метров коммерческой недвижимости.

Городские власти стараются работать в рамках «джентльменских соглашений» и учитывать мнение горожан, поэтому решение о сносе того или иного объекта ради строительства нового принимаются с опорой на их замечание, заметил Орлов. Он назвал уровень коммуникации с жителями беспрецедентным, отметив, что и застройщики стараются выработанных договоренностей не нарушать.

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«Наверняка помните случай, когда суд запретил мэрии согласовывать фасады. Тогда инициатива договариваться и выносить на общественное обсуждение внешнего облика зданий в центре города пошла от Гильдии строителей Урала. И, как правило, все рекомендации архитекторы и проектировщики учитывают, чтобы найти баланс интересов и не остановить проект. Хотя действительно – ничего запретить мы не можем», – сказал он.

Местные жители полагают, что поведение застройщиков часто бывает далеко от джентльменского, напоминая, как много при Орлове случилось градостроительных скандалов, особенно в связи с проектами комплексного развития территорий и охраной зеленых насаждений.

В начале января 2023 года исторические флигели потеряла усадьба Александра Волкова, несмотря на протесты градозащитников. На сносе флигелей настоял девелопер, специалисты по краеведению и истории архитектуры утверждают, что и статуса объекта культурного наследия дом лишился из-за недостоверной экспертизы. Застройщик – ООО «Куйбышева 99», аффилированный с известной тюменской компанией «Ньютон», не представил свой проект до начала работ по сносу.

В феврале 2022 года горожане протестовали из-за планов застройщика вырубить лес в микрорайоне Широкая Речка и выстроить там многоэтажки – изначально на участке, отданном девелоперу, должен был появиться малоэтажный «город в парке», выстроенный по всем принципам «зеленой идеологии» с минимумом вреда природе – именно этот проект представили публике. Но, по словам архитектора бюро «Алкута» Алексея Куковякина, хозяин участка отказался от него, и предложил новый проект с обычными многосекционными домами, мало что оставляющими от леса. Мэр Алексей Орлов подписал проект межевания территории участка под лесом, не усомнившись в целесообразности вырубки.

Годом ранее активисты движения «Местные жители» требовали у Орлова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева остановить снос дореволюционных зданий, не включенных в реестр памятников истории и архитектуры. Но сносы продолжились: что характерно, иногда на месте уничтоженных старинных домов оставляли просто пустырь, как это было, например, после уничтожения дома №14 на улице Мельникова.

Стоит заметить, что незадолго до интервью Орлова РБК администрация Екатеринбурга продала на торгах право застраивать кварталы на Уралмаше и Эльмаше. Один из трех лотов – на участие в комплексном развитии территорий, – ушел за невероятно низкую цену – 641 тысяч рублей. Журналисты обратили внимание, что такой «подарок» получила компания «Брусника», главу которого Алексея Круковского называют одним из друзей губернатора Куйвашева, и предположили, что таким образом мэр в очередной раз «отработал» свое назначение.