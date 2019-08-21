Нефартовую Украину Нетаньяху перебьет российским козырем

21.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Недавний визит израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Киев связан с плохой приметой, на которую обратили внимание в Израиле.

Об этом пишет «Российская газета», напомнившая, что когда в марте 1999 года Нетаньяху в качестве премьера прилетал на Украину, то через несколько месяцев после визита он сложил полномочия по итогам внеочередных парламентских выборов.

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«И вот теперь история повторяется: новый визит Нетаньяху в Киев происходит за месяц до голосования в Кнессет, – обращает внимание издание. – Впрочем, у главы израильского правительства якобы припасен в рукаве «козырь», способный опровергнуть плохие приметы и принести его партии удачу. По слухам, непосредственно перед выборами Нетаньяху собирается посетить Москву…»