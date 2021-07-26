Нефть и газ поперли вверх – мировая экономика восстанавливается

26.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Рост цен на сырьевые товары на мировых рынках в последние месяцы вызван рядом факторов, в том числе и тем, что мировая экономика начинается восстанавливаться после кризиса 2020 года.

Об этом в беседе на канале «Первый казацкий» заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полгода назад железная руда стоила 40, теперь 150, а прошло всего ничего. Конечно же, трехкратный рост произошел не потому, что экономика потребовала больше в два раза железной руды. Просто в Бразилии и еще ряде регионов, где она производится, по ряду причин поставки на мировой рынок снизились. То есть факторов множество. Я вполне допускаю, что где-то рост цен на сырье связан с мягкой политикой центробанков, в частности допечатыванием валюты.

Вы видите, что МВФ сейчас с барской руки рассыпает деньги по всему миру. Был такой господин Бернанке, глава американского Центробанка, и от него пошло выражение «вертолёт Бернанке», то есть это образ – Бернанке летает на вертолете над Соединенными Штатами, и рассыпает доллары. Американская экономика огромная, и, как вы понимаете, эффект для мировой экономики тоже есть. Поэтому глобально что-то похожее мы наблюдаем и сейчас, и это, в том числе, стимулирует рост цен на сырьевые товары», – говорит эксперт.

«Что касается энергоносителей, тут на фоне глобального повышательного тренда есть локальные факторы. В Европе, например, газ подскочил до 450 долларов потому что было очень жарко, и американский сжиженный газ уехал в Азию. Нефть дорожает потому, что на фоне постепенного восстановления спроса ОПЕК продлил сделку об ограничении добычи. И нефть тоже находится на рекордно высоких значениях за последние полгода. То есть на фоне глобального тренда, вызванного количественным смягчением, присутствуют локальный тренды», – отметил аналитик.

«С продовольствием ситуация тоже интересная. Отдельные государства испытывают колоссальный дефицит продовольствия поскольку там неблагоприятные погодные условия, засухи, и нужно докупать то же зерно на мировых рынках, что подталкивает цены на отдельные виды зерновых верх.

В целом мировая экономика возвращается к росту, и это дает какой-то повод для оптимизма», – резюмировал Марунич.