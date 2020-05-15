Нефть из США пошла в Белоруссию «нужному сукиному сыну»

15.05.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия начинает поставки нефти из США. Договоренность об этом была достигнута зимой во время визита в Минск государственного секретаря США Майка Помпео.

Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Белорусси Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области. Белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые, по нашему убеждению, представляют собой вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии», — заявил Макей.

Первая поставка в 80 тысяч тонн прибудет в Клайпеду в начале июня. В дальнейшем планируется наладить поставки в польский Гданьск.

Живущий в Киеве белорусский политолог Игорь Тышкевич обращает внимание, что вначале информация о поставках американской нефти появилась на сайте Госдепартамента США. При этом релиз о такой незначительной поставке был подписан лично Помпео.

«Значит, данный документ не столько декларация о начале работы, сколько политический посыл», – делает вывод Тышкевич.

По его мнению, неслучайно США сделали заявление в последний день подачи документов на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Белоруссии.

Кроме того, информация Госдепа совпала по времени с сообщением «Роснефти» о том, что она заключила договоры на поставку в Белоруссию до конца года до 9 миллионов тонн нефти. Это вдвое меньше объемов 2019 года.

«Лукашенко может вздохнуть спокойно и радостно. Думаю, он открыл шампанское. По поводу диктаторов в Латинской Америке в США говорили: «Сукин сын, но наш сукин сын». Лукашенко нашим быть не может, но он может быть нужным. Не столько Лукашенко, сколько Беларусь на данный момент нужна, и США следят за тем, кто тут подает признаки жизни, может обеспечить управляемость ситуацией», – сказал Тышкевич на своем youtube-канале.

При этом он признает, что Белоруссия важна для США как оружие против России.

«США, включая поляков в уравнение и учитывая непростые отношения Лукашенко с Россией, подают сигналы о том, что они могут вмешаться в логистику поставок российской нефти на европейский рынок. Не только свои поставки и прямая конкуренция, но и рубить возможности экспорта. Я думаю, в России поняли этот намек. Думаю, симметричные ответы будут», – сказал Тышкевич.