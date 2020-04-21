Нефть ушла в минус, или Почему бандеровцы рано радуются

21.04.2020, Москва, АлександрРостовцев

В понедельник, 20 апреля, майские контракты на закупку нефти марки WTI (западнотехасской средней) упали ниже нуля впервые в истории современной биржевой торговли. Произошло это на фоне затаривания сырьём нефтехранилищ в США и рисков за глобальный спрос из-за пандемии COVID-19. Нефть WTI сначала пробила отметку в минус $1 за баррель, а после торгов, состоявшихся в 21:31 по московскому времени, достигла ошеломительного значения в минус $39 за баррель.

Многие граждане недоумевают: как же так, добытая нефть не может торговаться за отрицательную цену! Ведь её разведывали, бурили скважины, добывали – а все эти процессы обходятся недёшево, то есть, нефть, – чего-то да стоит!

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Безусловно, драгоценное «чёрное золото», уже добытое, бьющее из земли, не может опуститься до таких величин, когда нефтедобытчик вынужден приплачивать покупателю. Такого ещё не было и вряд ли когда будет.

Однако финансовая изнанка биржевых сделок с нефтью такова, что торгаши совершают сделки не с физической нефтью, залитой в бочки, в танкеры, в нефтехранилища или перекачиваемую по трубопроводу, а с некой «сферической нефтью в вакууме», именуемой «бумажной нефтью».

С конца ХХ века в мире начал активно развиваться рынок так называемой «бумажной нефти». Или, если угодно, фьючерсных контрактов, которые более на слуху.

К середине 1980-х годов рынок «бумажной нефти» многократно превысил по стоимости объемы рынка физических поставок, и сегодня на бирже проворачиваются преимущественно фьючерсные контракты.

Что такое «бумажная нефть»?

«Бумажная нефть» – это, по сути, «шкура неубитого медведя». Абстрактная нефть, которая никогда не добывалась и никогда не продавалась реально.

По данным экспертов, в настоящее время оборот биржевых сделок с «бумажной нефтью» составляет 93%. То есть, цена на нефть формируется на рынке нефтяных контрактов между продавцами и покупателями, основанная на будущей стоимости сырья, а не на рынке уже добытой нефти.

Странно, но факт: во всем мире просто не добывается такого количества реального «чёрного золота», сколько заключается фьючерсных контрактов на биржах.

Фьючерсный контракт – это договор между покупателем и продавцом о покупке/продаже какого-то актива в будущем. Стороны заранее договариваются, через какой срок и по какой цене состоится сделка.

По сути, фьючерс – это краткосрочный контракт между сторонами, который гарантирует поставку нефти покупателю в оговоренные сроки по заранее установленным ценам. В таком контракте указываются цена, объем и марка нефти, а также вид и срок действия фьючерса. В документе также оговариваются условия возможной смены держателя фьючерса без предварительного согласия другой стороны.

То есть фьючерсы – удобный инструмент для спекуляций, позволяющий их держателям навариваться на перепродаже обязательств до завершения контракта.

Цены на фьючерсы зависят не от добычи и продажи нефти, а от психологического фона и ожиданий на той или иной бирже.

Нефтяные фьючерсы бывают двух видов – поставочные и расчетные. Первые доступны только нефтяным компаниям, имеющим дело с физической нефтью. В расчетных фьючерсах объектом торга выступает эфемерная стоимость нефти. Но именно этот пар, золотой блеск, и составляет львиную долю сделок.

С середины 1980-х годов и по настоящее время вся мировая торговля нефтью ведется с привязкой к трем основным маркам: европейской BRENT, западнотехасской средней WTI и ближневосточной DUBAI/OMAN, которые, в свою очередь, торгуются на трех биржевых площадках – ICE (Межконтинентальная), NYMEX (Нью-йоркская товарная) и DME (Дубайская товарная биржа).

Так что же произошло с эталонной маркой WTI в «чёрный понедельник»?

Согласно биржевым настроениям, покупатели готовы оплатить продавцам за уже добытую нефть, только если она плещется в хранилищах покупателей.

Однако, как уже известно всему миру, в США происходит резкое схлопывание «сланцевого пузыря», сопровождающаяся массовым банкротством нефтедобычи, изначально балансировавшей на грани рентабельности.

Добывающим компаниям невыгодно прекращать извлечение нефти, чтобы оставаться на плаву, а транспортным компаниям невыгодно транспортировать уже добытую нефть, которую не получится продать с прибылью. По сути, держателям ценных бумаг на горящие контракты предлагается самовывоз нефти хоть в стеклотаре, хоть в карманах. При том, что спрос на нефтепродукты серьёзно упал из-за пандемии, которая упорно не идёт на спад.

Получается замкнутый круг, взвинчивающий и без того жуткую биржевую истерию. Кроме того, по вине Саудовской Аравии запоздалая сделка ОПЕК+ не сработала, дополнительно усилив риски нефтетрейдеров.

Наблюдатели за состоянием дел на рынке нефти сообщают, что остающиеся пустыми нефтехранилища будут заполнены уже в мае, и что будет после того, как их зальют под завязку – неизвестно.

Поэтому инвесторам прямо сейчас проще продать «бумажную нефть» с нулевой прибылью или даже себе в убыток, чтобы не нести издержки по ее хранению.

На новость об отрицательной цене на нефть страшно обрадовала «патриотов Украины».

Эта малограмотная и совершенно упоротая категория «громадян» моментально экстраполировала цену на майские фьючерсы сланцевой WTI на все остальные марки нефти, сделав мощнейший вывод: «Рашка усьо! Пришло время возвращать Крым и Донбасс в состав Украины».

Наиболее «одарённые» шлют приветы клятым москалям и задают вопросы: «сколько приплатите украинцам за свой дерьмовый URALS?»

Как уже было сказано выше, ниже плинтуса опустилась цена на майские деривативы, а не на саму нефть. Соответственно, никто никому за живую нефть приплачивать не будет. И, если на то пошло, из-за нерентабельности прокачки резко подешевевшей нефти по трубе, Украина, скорее всего, российской нефти не получит, если только Зеля не прикажет всем умникам выстроиться на границе со своей стеклотарой.

Хочется также заметить, что резкое падение биржевой цены WTI не потянуло вниз цены на URALS, которую, к слову, добывают не только в России, но также в Иране, Саудовской Аравии и США. В последней этот сорт средне-лёгкой нефти очень любят, поскольку она даёт хороший выход дизельного топлива, которое является одним из краеугольных камней американской экономики, на который завязаны автомобильные и железнодорожные перевозки, а также обширный рынок жидкого котельного топлива.

На данный момент российский бюджет всё ещё получает отчисления от торговли нефтью $1 с барреля, что намного лучше, чем ничего.

Кроме того, следует напомнить раскатавших губищи «громадянам»: пока толстый сохнет – тощий сдохнет. У России на чёрный день имеется «подушка безопасности» в виде Фонда национального благосостояния с ликвидностью 18 трлн рублей на начало апреля 2020 года.

Да, гражданам России, видимо, придётся затянуть пояса, но не придётся остаться без штанов, каковая перспектива светит гражданам обнищавшей Украины.

Остаётся только добавить, что биржевые цены на июльские фьючерсы URALS выглядят многообещающе, что даёт надежду всей России выйти из затруднительного положения в короткий срок и без тяжёлых потерь.