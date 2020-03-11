11.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Нефть подешевеет для всех, кроме Украины

Топливо на Украине не подешевеет из-за девальвации гривны, поэтому ее экономика не ощутит эффекта дешевой нефти.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Номинально падение цен на энергоресурсы – вроде бы благо для экономики. Потому что снижается себестоимость произведенной продукции, всей. Энергоресурсы – обязательный элемент себестоимости всего.

Но это номинально. Цены на нефть в мире упали на треть, и, наверное, надо ожидать номинального снижения цен на топливо. Снижение цен на топливо у нас не будет иметь прямой связи со снижением цен на нефть в мире.

Почему? Потому что, кроме ее цены, есть еще и второй фактор – курс гривны. 70% топлива в Украине – импортное. Которое мы покупаем за валюту.

Если параллельно будет происходить девальвация гривны, которая, к сожалению, происходит, то эффекта от снижения мировых цен на нефть мы практически не почувствуем. Или вообще не почувствуем», – заключил эксперт.

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