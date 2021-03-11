Нефть пришла на помощь российскому бюджету

11.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Министерство финансов Российской Федерации больше не формирует заимствования средств на долговом рынке.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант», ссылаясь на главу Минфина Антона Силуанова.

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По его словам, на частичное финансирование расходов в этом году будут направлены бюджетные остатки прошлого года «с одновременным сокращением объема заимствований».

В свою очередь старший экономист банка «ФК Открытие» Максим Петроневич полагает, что с учетом текущих цен на нефть потребности в активности привлечения финансирования у Минфина нет.

«Рекордные уровни цен на нефть в рублевом выражении — с начала года выше 4 тыс. руб. за баррель, а в марте превышавшие 5 тыс. руб. за баррель — позволят профинансировать все запланированные расходы за счет перенастройки параметров бюджетного правила», — говорит Петроневич.