Нефтегаз еле выехал на Зеленском и снова провоцирует обострение отношений с Газпромом – Землянский
Подписание нового транзитного контракта НАК «Нефтегаз Украины» и «Газпромом» стало результатом договоренностей, достигнутых президентами Украины и России на встрече в Нормандском формате в Париже.
Однако руководство «Нефтегаза» не только приписало успех себе, но и намерено продолжить подавать судебные иски против «Газпрома», обостряя отношения с ним.
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Об этом в эфире канала PolitWera заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Для меня знаковым было заявление «Нафтогаза» «Газпрому», что мы там поднимем историю 2000-х, вот мы там нашли возможность зацепиться и будем снова подавать иски, и по Крыму мы будем подавать иски, и мы будем требовать компенсации, будем требовать возмещения.
Это весьма странно выглядит, когда вы только закончили переговоры, которые завершились нахождением какого-то компромисса, устроившего обе стороны. После этого вы опять начинает провоцировать ситуацию.
Понятно, что те деньги, которые были получены «Нафтогазом» – это результат политических договоренностей Зеленского и Путина в Париже. Витренко себе ордена и медали уже понавешивал и требует возврата заработанного непосильным трудом, но в контексте внешнеполитическом – это выглядит, если не хамски, то вызывающе», – заключил эксперт.
Спасибо!
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