«Нефтегаз» наврал про рекордные запасы газа в ПГХ

22.10.2019, Киев, Игорь Петров

Лишь половина газа в украинских газохранилищах принадлежит государству Украины в лице НАК «Нефтегаз Украины», поэтому Украина не так хорошо обеспечена газом на зиму, как следует из заявлений чиновников и представителей НАК «Нефтегаз Украины».

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил общественный деятель Александр Скубченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что государство и «Нефтегаз» декларируют, что у нас рекордные запасы в хранилищах, чуть ли не 20 млрд. куб.м.

Но государственного газа, который принадлежит «Нефтегазу», там не более 12 млрд. куб.м. Все остальное – газ частных компаний на условной «таможенной площадке».

Эти владельцы газа просто хранят его, они воспользовались летней низкой ценой на газ, закупили его и зимой будут им торговать.

По какой цене они будут продавать его нам или европейским кампаниям? Это право этих компаний (устанавливать цену).

Еще раз – то, что в наших хранилищах 20 млрд. куб.м. газа еще не значит, что этот газ – наш. Там почти половина газа не принадлежит «Нефтегазу». И в этом проблема», – заключил Скубченко.