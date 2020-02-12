12.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
economics, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«Нефтегаз» скрыл от населения, что мог снизить цены ещё летом


Несмотря на падение цен на газ в Европе, НАК «Нефтегаз Украины» не снижал их для населения Украины, что привело к росту тарифов на услуги ЖКХ.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Цена на газ должна была кардинально упасть. Рынок газа обвалился в Европе, там на биржах цена на газ и 130, и 100 долларов за тысячу кубов.

А нам только сейчас Коболев рассказывает, что он, может быть, летом снизит. Если бы летом прошлого года, когда цена на газ упала, привели к экономически обоснованной, то сегодня 90% населения не возмущались бы. И были бы адекватные тарифы на тепло, на горячую поду, адекватные платежки за газ», – отметил Кучеренко.

По его словам, ни прошлые правительства Яценюка и Гройсмана, ни нынешнее не понимают, что нельзя создать рынок в сегменте бытовых потребителей.

«Им не удастся построить европейские условия в сегменте населения и теплокоммунэнерго. Ну не будет рынка еще какое-то время, 5-10 лет. НАК «Нефтегаз Украины», «Укргаздобыча», добывает 15 млрд куб газа, что полностью покрывает потребности населения и теплокоммунэнерго.

Я считаю идиотизмом привязывать цену на украинский газ к какой-то импортной формульной цене. Экономически обоснованная цена за три года не изменилась – 4,3-4,4 грн… это максимальная цена для населения, которая покроет все расходы», – резюмирует эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть