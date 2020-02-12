«Нефтегаз» скрыл от населения, что мог снизить цены ещё летом

12.02.2020, Киев, Игорь Петров

Несмотря на падение цен на газ в Европе, НАК «Нефтегаз Украины» не снижал их для населения Украины, что привело к росту тарифов на услуги ЖКХ.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цена на газ должна была кардинально упасть. Рынок газа обвалился в Европе, там на биржах цена на газ и 130, и 100 долларов за тысячу кубов.

А нам только сейчас Коболев рассказывает, что он, может быть, летом снизит. Если бы летом прошлого года, когда цена на газ упала, привели к экономически обоснованной, то сегодня 90% населения не возмущались бы. И были бы адекватные тарифы на тепло, на горячую поду, адекватные платежки за газ», – отметил Кучеренко.

По его словам, ни прошлые правительства Яценюка и Гройсмана, ни нынешнее не понимают, что нельзя создать рынок в сегменте бытовых потребителей.

«Им не удастся построить европейские условия в сегменте населения и теплокоммунэнерго. Ну не будет рынка еще какое-то время, 5-10 лет. НАК «Нефтегаз Украины», «Укргаздобыча», добывает 15 млрд куб газа, что полностью покрывает потребности населения и теплокоммунэнерго.

Я считаю идиотизмом привязывать цену на украинский газ к какой-то импортной формульной цене. Экономически обоснованная цена за три года не изменилась – 4,3-4,4 грн… это максимальная цена для населения, которая покроет все расходы», – резюмирует эксперт.