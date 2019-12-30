«Нефтегаз» спасёт не Россия, а кошельки украинцев – эксперт

30.12.2019, Киев, Игорь Петров

Подписание транзитного контракта будет способствовать снижению цен на газ в Европе, но на украинских потребителях это не отразится, поскольку им газ будет продаваться по так называемой «страховой» цене.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, цены пойдут вниз. Теплая зима, избыточные объемы газа и подписание транзитного контракта в совокупности – либо сдержат цены на текущем уровне, либо их опустят.

Но проблема с Украиной гораздо глубже. Наше гениальное правительство (не побоюсь этого слова, потому что цензурных слов очень мало для того, чтобы описать их действия) придумало так называемую страховую цену, которая будет практически на 100 долларов больше, чем будет стоить газ в ЕС.

И вот по такой цене они придумали продавать его украинцам. Более того, она будет действовать автоматически, то есть те, кто не успел до 30 декабря отказаться от этого «благоденствия» со стороны правительства, автоматически переходят на оплату по правительственной цене.

Еще раз повторюсь – это решение было принято в интересах «Нефтегаза», чтобы «Нефтегаз» не потерял свои доходы, чтобы он получил свои дополнительные деньги с внутреннего украинского рынка.

Поэтому, к сожалению, подписание транзитного контракта и снижение цен на европейском рынке – не то что никак не отразятся на украинских потребителях, а приведут к еще большему увеличению тарифов на газ.

И, кстати, поставят под большой вопрос инициативы правительства по снижению тарифов на тепло, потому что цена на газ для Теплокоммунэнерго вырастет как раз до тех уровней, которые были год назад, когда принималось постановление Гройсмана, когда принимались тарифы на тепло для Теплокоммунэнерго.

Я напомню, они начали действовать с 1 января 2019 года. Поэтому местные власти вместе с руководителями этих предприятий разведут руками и скажут: «знаете, господа, вот видите, цена снова поднялась, мы не могли зависеть от рынка, мы согласились на цену, которую предложило правительство, поэтому простите».

В лучшем случае снижения тарифов не будет, в худшем – будет повышение», – прогнозирует эксперт.