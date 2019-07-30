«Нефтегаз» убивает украинскую газодобычу ради процветания собственного менеджмента

30.07.2019, Киев, Игорь Петров

НАК «Нефтегаз Украины» искусственно завышает себестоимость добычи украинского газа для того, чтобы иметь повод не инвестировать в ее наращивание.

В результате баснословно дорогой газ никому не нужен, а менеджмент компании тем временем «осваивает» огромные непроизводительные «затраты».

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Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Логика здесь совершенно другая. Это бизнесовая логика «Нафтогаза», она весьма спорная.

По словам господина Фаворова (руководителя газового дивизиона НАК «Нефтагаз Украины») происходит следующее: все затраты на разведку новых месторождений, на закупку буровых станков, на привлечение сервисных компаний на поддержание уровня добычи (это, наверное, единственный пункт с которым я соглашусь) все эти затраты господин Фаворов предлагает учитывать в себестоимости добычи украинского газа.

В результате капитальные затраты перекладываются на себестоимость.

То есть, в их бизнес-логике получается следующим образом: сегодня газ на европейских биржах стоит порядка 4500 гривен за тысячу кубических метров, а добыча собственного украинского газа стоит 8000 гривен за тысячу кубических метров…

Ну и какой финансовый смысл добывать свой газ, если можно купить дешевле на внешних европейских рынках? Поэтому было принято управленческое решение не интенсифицировать в добычу собственного газа.

И в итоге мы выйдем к концу года с показателями, я думаю, еще хуже, чем в 2018 году по уровню добычи газа», – констатирова Землянский.