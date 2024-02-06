Нефтегазовые доходы казны выше, чем в прошлом году, но пока ниже, чем в «уникальном» 2022 – эксперт

Елена Острякова.  
06.02.2024 16:26
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Финансы


Нефтегазовая отрасль России пока с трудом в этом году выплачивает в госбюджет ожидаемую правительством сумму в 11,5 трлн руб.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нефтегазовая отрасль России пока с трудом в этом году выплачивает в госбюджет ожидаемую правительством...

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«В голове у нас сидит рост расходов на 2024 год в целом по стране на 30%. Есть корреляция с ожидаемым уровнем доходов с нефтегаза. Это 11,5 трлн руб. Грубо — надо собирать по трлн в месяц, чтобы бюджет выполнить. Пока недобор определенный будет. Я сразу сказал, что с отрасли собрать 11,5 трлн не получится», – сказал Симонов.

По его данным чистые доходы нефтегазовой отрасли в январе 675 млрд руб. Это на 250 млрд больше, чем в 2023 году, когда Запад ввел «нефтяной потолок», а дисконты на нефть достигли 30 долларов за баррель, но меньше, чем в «уникально рекордном» 2022 году. Пока нефтегаз не дотягивает до базового уровня планируемых сборов 37 млрд.

Отметим, что начало прошлого года тоже было трудным и даже прогнозировался огромный дефицит бюджета, однако к концу года финансовая ситуация практически полностью выправилась.

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