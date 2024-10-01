Нефтяникам и газовщикам «прощают» полтриллиона

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Минфин РФ заложил в бюджет на следующий год на 440 млрд руб меньше доходов от налогов и платежей с экспорта нефти и снял с «Газпрома» так называемую «нашлепку» – дополнительный платеж в 50 млрд. руб.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это правильно, потому что нагрузка на нефтегазовую отрасль чрезмерна, и Минфин осознает, что какие-то дополнительные изъятия дело очень опасное. Бюджет исходит из очень аккуратного сценария нефтегазовых сборов. Я считаю, это разумно. Заложена средняя цена по году 60 долларов за баррель. Это тоже аккуратная оценка. Я согласен с Минфином. Будет больше – заработаем больше – наполним фонды наши», – сказал Симонов.

Сам он рассчитывал, что с нефтяников снимут 600 млрд руб. Эксперт прогнозирует в ближайшее время падение цен на нефть, несмотря на ураганы в Мексиканском заливе и войны на Ближнем Востоке. Это вызвано действиями спекулянтов по заказу США перед президентскими выборами.