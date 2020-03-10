Нефтяной кризис: В Госдуме заявили, что население России обеднеет на 20%

10.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Население России обеднеет примерно на 20% в результате падения цен на нефть и последовавшего за этим ослаблением рубля. Об этом в эфире «Радио НОД» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров от «Единой России», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Как это скажется на нас? Грубо говоря, население обеднеет процентов на 20. Будет поэтапное снижение рубля и дальнейшая существенная бедность российского населения, которая естественно, наложится на трамповский коронавирус, удары по этой линии, на дополнительные санкции, и это и приведет к этому результату», – заявил Федоров.

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Он полагает, что американцы использовали Саудовскую Аравию, чтобы спровоцировать нефтяной кризис в надежде ослабить Россию по примеру СССР.

«Это технология, которую США использовали для ликвидации Советского Союза… Когда американцы резко обвалили цены на нефть и газ в мире, это нанесло существенный удар по Советскому Союзу. Долго это воздействие не было, но где-то в течение года, и этого года оказалось достаточно для комплексного плана. То есть, суть была плана США в 91-м году — ликвидация СССР. И падение цен на нефть – это был один из элементов комплекса. То же мы наблюдаем и сейчас», – считает Федоров.

Впрочем, в отличие от 1991 года, накануне Минфин заявил, что накопленные у России резервы позволяют не допустить резкого обвала экономики.