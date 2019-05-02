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02.05.2019, Киев, Игорь Петров
 
Мнение, Украина, Финансы, Экономика
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Негативный счет платежного баланса лишает Украину перспектив – экс-министр

Отрицательное торговое сальдо Украины растет с каждым годом и Украина не может решить эту проблемы за счет притока инвестиций.
Об этом на канале ZIK заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Текущий счет платежного баланса у нас негативный и он, к сожалению, последние годы ухудшается. Этот показатель, сальдо текущего счета, говорит нам о том, сколок валюты в страну пришло от экспорта, сколько ушло от импорта, как движутся деньги от других платежей. Насколько я помню, у нас отрицательное сальдо текущего счета за прошлый год составило более 4 млрд долл. Это нужно покрывать займами либо притоком прямых иностранных инвестиций. Но притока прямых иностранных инвестиций у нас нет. Если разбираться детальнее, то в стране импорт растет быстрее чем экспорт. Поэтому перспективы у страны нет», – сказал он.

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