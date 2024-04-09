«Негде спрятаться от КАБов» – всушник требует для блиндажей бетона невиданной прочности

Тарас Стрельцов.  
09.04.2024 20:56
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинской армии нечего противопоставить ни российским КАБам, ни самолётам-носителям.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир группы инженерного обеспечения 3 ОШБр ВСУ, правосек Сергей Тищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинской армии нечего противопоставить ни российским КАБам, ни самолётам-носителям. Об этом в эфире «Радио...

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«КАБы – это один из самых важных и тяжёлых вопросов. Мы не можем их поразить нашими средствами ПВО, не можем поразить самолёты, которые сбрасывают эти КАБы за 40-50 километров от линии боестолкновения.

И когда они прилетают… и силы достаточно, чтобы просто как карточный домик сложить многоэтажку. Они очень мощные, но у них и минус присутствует – они многие не долетают, падают левее или правее. Мажут, что называется», – присочинил Тищенко.

«Для нас самые страшные – это фугасно-бетонобойные, прилетающие по нашим сооружениям. Деревянные блиндажи не могут выдержать удар КАБ. Более того, и бетонные конструкции не могут выдержать такой удар. Хотя, конечно, смотря какие.

Поэтому специалистам надо прорабатывать более прочные марки бетона. Надо проводить исследования, подрывы на полигонах. В этом направлении надо работать, это однозначно», – добавил всушник.

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