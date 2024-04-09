«Негде спрятаться от КАБов» – всушник требует для блиндажей бетона невиданной прочности

Украинской армии нечего противопоставить ни российским КАБам, ни самолётам-носителям.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир группы инженерного обеспечения 3 ОШБр ВСУ, правосек Сергей Тищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«КАБы – это один из самых важных и тяжёлых вопросов. Мы не можем их поразить нашими средствами ПВО, не можем поразить самолёты, которые сбрасывают эти КАБы за 40-50 километров от линии боестолкновения.

И когда они прилетают… и силы достаточно, чтобы просто как карточный домик сложить многоэтажку. Они очень мощные, но у них и минус присутствует – они многие не долетают, падают левее или правее. Мажут, что называется», – присочинил Тищенко.