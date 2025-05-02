Негодование в Киеве: «Трамп нас пометил, как животное!»

Вадим Москаленко.  
02.05.2025 14:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 529
 
Дзен, Политика, США, Украина, Экономика


Дональд Трамп настоял на подписании сделки о недрах, чтобы пометить Украину как свою территорию.

Об этом на канале «Прямой» заявил политический аналитик Владимир Горбач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп настоял на подписании сделки о недрах, чтобы пометить Украину как свою территорию....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что касается соглашения об ископаемых, то как россияне к этому отнесутся, здесь вся эта логика ломается, на самом деле. Вся трампологика ломается как раз на этом моменте. Потому что он говорит, что если Соединенные Штаты присутствуют на Украине, значит Россия должна бояться. Это сигнал им, что это наша зона, мы здесь работаем, это наша территория, сюда не приближайтесь. Это что-то из животного мира, где помечена территория, чтобы конкуренты не приходили.

Но тогда вопрос – вы действительно думаете, что ваши условные экскаваторы или бурильные какие-то установки будут сдерживать русских, а присутствие ваших вооруженных сил не будет сдерживать русских?» – сказал Горбач.

Он уверен, что это всё отговорки, и никакой американский бизнес не сможет остановить Россию.

«Я уже не говорю о базах американцев, хотя бы по крайней мере какие-то инструкторы и учебный персонал. Это все не будет сдержать россиян? Нет, это страшно, это боимся, потому что начнется Третья мировая. А здесь не начнется, если вы начнете бурить украинские недра, которые россияне могут провозглашать своими.

Я думаю, что это иллюзия, которая рухнет первой. Относительно того, что россияне на это согласятся и прекратят войну и боевые действия, какие-то обстрелы только потому, что американцы там занимаются бизнесом. Россияне помнят прекрасно первые дни полномасштабной агрессии, как американское посольство, американские граждане и сотрудники очень быстро эвакуировались из Украины», – резюмировал аналитик.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить