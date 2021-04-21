«Негодяи готовятся наступать» – Ходаковский

21.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

В ожидании возможного наступления ВСУ ДНР в срочном порядке возводит вторую линию оборону.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил основатель батальона «Восток», экс-секретарь Совебеза ДНР Александр Ходаковский, отвечая на вопрос, зачем республика создает новые фортификационные укрепления.

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«Столько лет говорили о том, что нужна вторая линия обороны. Но никто не занимался этим системно. Только когда общий фон стал такой…угрожающий, когда ничего не предпринимать становится странно и даже опасно, тогда и началось строительство форсированными темпами. Но мы же так всегда живем, ничего удивительного. Будет война большая, не будет, но мы все-таки эту линию построим. Мы, люди с деформированным сознанием, думаем категориями войны, нам положено так», – сказал Ходаковский.

По его словам, «симптомы обострения есть».

«Чем больше ты компетентен, тем меньше тебе хочется говорить категоричными формулировками. Интуитивно – негодяи готовятся наступать», – говорит бывший секретарь Совбеза ДНР.

Он полагает, что, исходя из анализа доступной информации, есть два вывода относительно текущего обострения.

«С одной стороны, происходящее – способ такого давления на политику, для решения сугубо политических задач. С другой стороны, есть такое выражение «хвост виляет собакой». И хвост может вильнуть. Готовились к демонстрации намерений, а поскольку приготовления реальны, перемещающаяся техника и войска реальны и запасы БК… То есть все это может сработать в любой момент по-настоящему. И в политической сфере тупик – никто ни о чем не может договориться. Даже обмен пленными сейчас просто нерешаемая задача. Тупик», – резюмировал Ходаковский.