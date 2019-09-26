«Негодяй! Будь ты проклят! Продал Украину за копейки американцам!»

26.09.2019, Киев, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал обращение к Петру Порошенко по случаю его дня рождения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня для меня самый траурный день, как для украинца, который любит свою страну. В этот день родился самый мерзопакостный, отмороженый негодяй, с кровавым гнилым привкусом, – Петро Парошенко Алексеевич.



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Я «поздравляю» тебя с твоим днем «рождения». В этот день я не хочу тебе желать здоровья, счастья, любви. Ты, служащий дьяволу, этого не заслужил! На твоей совести пятилетние страдания моей многонациональной страны. Это Майдан, – сотни убитых людей. Это Одесса, – заживо сожженные мирные протестующие люди в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Это Донбасс! Война! Ни в чем не повинные дети, которых расстреляли твои каратели по твоему приказу, отняв у них детство, улыбки и самое дорогое – жизнь.

Ты отобрал у тысяч людей пенсии, которые они зарабатывали своим горбом и честным трудом, а в некоторых случаях, потом и кровью, чтобы наша страна была богатой и могучей. За пять лет твоего кровавого правления более пятнадцати тысяч, а, может, и больше, людей были убиты твоей проклятой войной. На твоей совести МН-17 с 298 людьми на борту. Ты даже не пожалел чужестранцев. А тысячи школ, объектов социальной инфраструктуры, домов, которые ты, и твои пособники разбили, отняв у украинских мирных граждан крыши над головами? А тысячи разбитых семей, поделившихся на «своих» и «чужих»? Твои грязные, жадные ручонки и отвратительный мозг внесли самый страшный церковный раскол!

Благодаря тебе, сегодня унижают ветеранов Великой Отечественной войны! Скачут по могилам настоящих героев 1941-1945 гг. отпетые нацики. Ты, вместе с Турчиновым и отморозками, начал глумится над памятниками истории, оскверняя тех людей и героев, которые спасли мир от фашизма, а мою страну освободили от гитлеровского нацизма. Ты, негодяй, продал страну за копейки американцам и своим зарубежным дружкам, нажившись на войне, горе людском, и стал самым богатым негодяем в Украине.

Знаю, что тебя ненавидит весь народ Украины. Я всего лишь малую часть перечислил того, что на твоих руках и совести. Я хочу тебе пожелать нездоровья! А хочу пожелать, чтобы ты был осужден судом на пожизненно! Для такого, как ты, даже пулю жалко!

Хочу, чтоб тебя арестовали, повезли на Донбасс, сняли с тебя обувь, носки, одели в полосатую тюремную одежду, и в кандалах, на длинной цепи провели мимо аллеи ангелов-детей, которых ты убил, а также провели по центру Донецка, по селам, которые ты разбомбил. И чтобы снимали все это на камеру, и показали на весь мир, чтобы все видели правду.

А еще было бы лучше, чтобы после просмотра, тебя без каски, в кандалах спустили в шахту, чтобы ты уголек подобывал и почувствовал на своей шкуре трудящихся дончан. А после этого, чтоб тебя привезли в Киев, сделали площадь, созвали Справедливый майдан и объявили на весь мир и всю Украину: Осужден пожизненно! С конфискацией всего имущества, которое наворовал! Изъять имущество у близких и родных, в пользу государства.

Я понимаю, что даже после суда, человеческие жизни не вернуть. Я уверен, что на том свете Порошенко эти души увидит. Уверен, что Бог, и на том свете, тебе вынесен свой Высший Справедливый суровый приговор.

Вот чего я тебе, Петя, желаю!

Всем, кто меня читает, кто меня слышит, видит, ставьте свои комментарии, пожелания!

Репостите!

Чтобы этот подлец видел и смог прочитать мое «поздравление».

Петя, ты убил не только меня, ты убил мою страну! Поэтому мне тебя не за что уважать. Ты в моей памяти останешься черным днем. А в историю Украины, если она останется в тех же границах, которые есть сегодня, ты войдешь, как деспот, фашист, нацист, и будешь проклят на века!

P.S. Я христианин! Думаю, вы меня поймете, мою человеческую боль. Каждый день я плохо сплю. Я вижу боль, трагедию людей. Хочу мира!» – пишет Журавко.