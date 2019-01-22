Неграмотные украинцы развернули в Лондоне антироссийский баннер с ошибкой

22.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские «свидомые» из лондонской диаспоры устроили пропагандистскую акцию в столице Великобритании, однако попали впросак из-за плохого знания английского языка.

Очевидец Татьяна Фролова опубликовала фото, на котором майданщики в правительственном квартале Лондона растянули плакат, предостерегающий, что русские, после того, как расправятся с украинскими самостийниками, примутся за британцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фролова подчеркнула, что представители украинской диаспоры постоянно устраивают свои перформансы на Даунинг-стрит.

«Лондон. Надпись на транспаранте: «Когда падёт последний украинский солдат, Путин придёт за вами, леди и джентльмены!» – перевела текст надписи Фролова.

Однако, ее тут же исправили, подчеркнув, что «свидомые» допустили грубейшую ошибку в тексте, использовав не ту частицу, в результате чего смысл плаката изменился на противоположный – получалось, что англичан предупреждали, будто «Путин придёт для вас, леди и джентльмены».