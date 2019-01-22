//exit;
22.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., ЕС, Россия, Украина
Просмотров:

Неграмотные украинцы развернули в Лондоне антироссийский баннер с ошибкой

Украинские «свидомые» из лондонской диаспоры устроили пропагандистскую акцию в столице Великобритании, однако попали впросак из-за плохого знания английского языка.

Очевидец Татьяна Фролова опубликовала фото, на котором майданщики в правительственном квартале Лондона растянули плакат, предостерегающий, что русские, после того, как расправятся с украинскими самостийниками, примутся за британцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Фролова подчеркнула, что представители украинской диаспоры постоянно устраивают свои перформансы на Даунинг-стрит.

«Лондон. Надпись на транспаранте: «Когда падёт последний украинский солдат, Путин придёт за вами, леди и джентльмены!» – перевела текст надписи Фролова.

Однако, ее тут же исправили, подчеркнув, что «свидомые» допустили грубейшую ошибку в тексте, использовав не ту частицу, в результате чего смысл плаката изменился на противоположный – получалось, что англичан предупреждали, будто «Путин придёт для вас, леди и джентльмены».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть