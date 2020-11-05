05.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, СМИ, США, Украина
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Негритянские вопли напугали украинского журналиста


В Нью Йорке на главной площади города – «Таймс-Сквер», где сегодня ночью произошла стычка между полицией и протестующими, пара афроамериканцев попыталась мешать прямому включению украинских журналистов в эфир телеканала «Украина 24».

В ролике, опубликованном телеканалом, видно, как темнокожий протестующий, широко раскрывая рот, кричит из-за спины журналиста Игоря Пупкова, а тот пытается прогнать его из кадра.

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Напомним, на фоне состоявшихся президентских выборов в США, в стране начались акции протеста. Демонстранты выкрикивали BLM-лозунги и оскорбления в адрес полицейских.

Требования силовиков освободить проезжую часть на «Таймс-Сквер» некоторые из них проигнорировали, после чего начались задержания.

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