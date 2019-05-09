Негры-ветераны, Рейган и сектанты: как в Киеве прошел День Победы

09.05.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве активист, представившийся Валерием Бойко, в качестве протеста попытался выйти на Бессмертный полк с плакатом своего «деда» – негра, американского актёра Чедвика Боузмана.

Соответствующая видеозапись была опубликована в эфире «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Добрый день, это мой прадед, как видите, один в один. Сегодня я пришёл, чтобы отдать ему честь, а полиция меня не пускает, нарушает мои конституционные права. Я очень этим недоволен, потому что мы предварительно регистрировались, предупреждали Киевскую администрацию и управление полиции, что мы будем здесь, с такими целями и такой акцией, что мы абсолютно не агрессивная группа», – отметил он.

Также Валерий Бойко рассказал, что реальная цель его акции – борьба с «абсурдным и провокационным» Бессмертным полком.

«А если серьёзно, то цель этой акции – подчеркнуть абсурдность того, что происходит по ту сторону забора, поскольку, как мне кажется уже всем понятно, что Бессмертный полк является популистической, провокационной акцией, которая берёт корни из Москвы, там началась, а потом экспортировалась на всё постсоветское пространство и дальше. Мы это подчёркиваем, акцентируем на этом внимание, хотим показать всем, что на самом деле там дело не в памяти, а в обычной пропаганде, а с пропагандой можно бороться контрпропагандой, юмором или другими методами. Мы выбираем те, которые сейчас больше всего нравятся людям.

Это уже не первый год такая акция, а третий. Первый раз было в Запорожье, потом в Киеве, сейчас снова в Киеве. Сегодня она стала всеукраинского масштаба – это Киев, Запорожье, Днепропетровск, Николаев», – добавил он.

В свою очередь, помощница депутата Верховной рады и бывшего главы президентской канцелярии Виктора Балоги Алёна Яхно на своей странице в Facebook порадовалась фотографии юноши с плакатом «Спасибо деду за победу», на котором изображён сороковой президент США Рональд Рейган (см. заглавное фото).

«Этот парень сделал мой день», – восхитилась она находчивостью активиста.

Также в Киеве во время митинга в честь Дня Победы посреди толпы неизвестный в жёлтой одежде уселся в позе для медитации и перестал реагировать на происходящее вокруг. Окружающие предположили, что это акция какой-то секты. Соответствующая видеозапись была опубликована на канале «Голос ТВ».

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», кривлянья нациков не помешали пройти «Бессмертному полку»