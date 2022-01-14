«НЭО» отчитывается о чистых дворах, пока петербуржцы жалуются на невывоз мусора

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«Невский экологический оператор» сообщил о вывозе почти 100% отходов из петербургских дворов. Жители Северной столицы сообщают об обратном – количество жалоб на невывезенный мусор перевалило за пять тысяч.

«НЭО» на официальной странице во «ВКонтакте» сообщил, что по 96,5% адресов вывоз мусора осуществляется своевременно. За 13 января регоператор зарегистрировал 685 обращений на невывоз отходов. Таким образом, сообщает компания, несвоевременно мусор вывозится только с 3,5-4% адресов. При этом все остальные дни, кроме 3 января, всплеска обращений зарегистрировано не было. 3 января отмечался рост жалоб, однако впоследствии его «нивелировали» привлечением дополнительных сил.

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«За 13 января такие обращения зафиксированы по 685 адресам из почти 20 тысяч, что составляет всего около 3,5% процентов от общего числа контейнерных площадок в городе. Такой уровень – 3,5-4,0% – фиксируется, начиная с 9 января. В предыдущие пять дней мусор вывозился вовремя с 96% адресов. Лишь 3 января был зафиксирован всплеск обращений – по 1389 адресам (7%), однако впоследствии он был нивелирован в связи с привлечением дополнительных ресурсов – увеличением числа мусоровозов, корректировкой их маршрутов, участием в работе мобильных бригад», – сообщают в «НЭО».

Реальная ситуация в Петербурге обстоит иначе. Жители Северной столицы продолжают жаловаться на несвоевременный вывоз мусора. Количество жалоб, опубликованных на сайте «Наш Санкт-Петербург», к 14 января выросло до 5022.

Факт некачественной работы коммунальных служб петербуржцы подтверждают в официальной группе «НЭО». Фотографиями придомовых территорий они делятся в комментариях.

Проблемы с вывозом мусора в Санкт-Петербурге начались с 1 января 2022 года со стартом мусорной реформе. По задумке губернатора Александра Беглова и Смольного, с началом нового года Северная столица должна была перейти на новую систему переработки отходов и отказаться от их складирования. Однако чиновники не смогли плавно перейти к новой схеме работы, из-за чего петербуржцы сейчас испытывают крайние неудобства. Некоторые из них сообщали, что рядом во дворах и домах выросла популяция крыс.