Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
11.11.2021 22:27
(Мск), Симферополь,
Максим Карпенко
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Туризм
Просмотров:

Неисправимые: туротрасль Крыма продолжает пугать приезжих «шалманами»

Туристы в Крыму разочарованы обилием закусочных на колесах и ржавыми металлическими ларьками на набережных...

Туристы в Крыму разочарованы обилием закусочных на колесах и ржавыми металлическими ларьками на набережных полуострова.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил местный отельер Эльдар Яячик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Яячика, при этом – к каждому курортному поселку на ЮБК сегодня ведет хорошая дорога.

«В этом году сделали дороги к Воронцовскому дворцу, в Гаспру сделали новую дорогу, в Гурзуф – абсолютно к каждому поселку или городочку сделали хорошие подъездные пути. Но при этом, допустим, в этом же Мисхорском парке, если наблюдать днем, абсолютно вся дорога обставлена машинами, которые продают какие-то продукты. Выглядит это все не очень приятно.

Очень сильно засорена набережная Мисхора именно временными ларьками. Они строятся из металлоконструкций временных, через год они приходят в неприятный вид и очень сильно портят ту же Кипарисовую аллею, которая, можно сказать, веками росла.

И на самом деле, она очень красивая, но эти все ларьки, в общем, всю картину портят. Когда я общаюсь с гостями, они действительно говорят: «Мы приехали как будто бы в Советский Союз, особенно если посмотреть на пирсы и набережную Мисхора», – сетует Яячик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть