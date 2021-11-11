Неисправимые: туротрасль Крыма продолжает пугать приезжих «шалманами»

Туристы в Крыму разочарованы обилием закусочных на колесах и ржавыми металлическими ларьками на набережных полуострова.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил местный отельер Эльдар Яячик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Яячика, при этом – к каждому курортному поселку на ЮБК сегодня ведет хорошая дорога.

«В этом году сделали дороги к Воронцовскому дворцу, в Гаспру сделали новую дорогу, в Гурзуф – абсолютно к каждому поселку или городочку сделали хорошие подъездные пути. Но при этом, допустим, в этом же Мисхорском парке, если наблюдать днем, абсолютно вся дорога обставлена машинами, которые продают какие-то продукты. Выглядит это все не очень приятно.

Очень сильно засорена набережная Мисхора именно временными ларьками. Они строятся из металлоконструкций временных, через год они приходят в неприятный вид и очень сильно портят ту же Кипарисовую аллею, которая, можно сказать, веками росла.

И на самом деле, она очень красивая, но эти все ларьки, в общем, всю картину портят. Когда я общаюсь с гостями, они действительно говорят: «Мы приехали как будто бы в Советский Союз, особенно если посмотреть на пирсы и набережную Мисхора», – сетует Яячик.