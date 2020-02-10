Неизбежная девальвация гривны вытрясет из украинцев последние гроши за ЖКХ

10.02.2020, Киев, Игорь Петров

После роста в прошлом году курс гривны снова снизился, и это будет еще одним фактором роста себестоимости услуг ЖКХ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не могут не расти услуги ЖКХ, если растут в цене все элементы их себестоимости, прежде всего, энергоресурсы. Но есть еще несколько факторов, которые влияют на конечную цену, в частности, фактор курса гривны.

Если в прошлом году мы наблюдали спекулятивное усиление курса, то с началом этого года возобновилась девальвация гривны.

Это влечет удорожание всех импортных товаров, а у нас есть один большой импортный товар – энергоресурсы. Это и уголь и газ, и топливо.

Все это – импорт, и при девальвации гривны он растет в цене. Это влечет увеличение себестоимости, цены услуг ЖКХ.

Поэтому пока будут расти энергоносители, минимальная зарплата, будут расти конечные цены для потребителей», – заключил эксперт.