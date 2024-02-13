Неижпапа жалуется Гордону: ВМСУ-шников отказывались обслуживать в магазинах Севастополя

Анатолий Лапин.  
13.02.2024 17:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1006
 
Д.Б., Дзен, Крым, Россия, Севастополь


После радела советского Черноморского флота украинские военные шиковали, а брошенные Борисом Ельциным российские – жгли дрова в бочках и грелись, потому что на кораблях ЧФ РФ не было ни света, ни топлива, ни еды.

Правда, уже вскоре ситуация кардинально поменялась. Сначала благодаря шефству Москвы, а затем и надбавкам за службу на «иностранной базе» российские военные стали получать больше. Да и отношение жителей Севастополем к ВСМУшникам поменялось.

После радела советского Черноморского флота украинские военные шиковали, а брошенные Борисом Ельциным российские –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Такими воспоминаниями в интервью пропагандисту Дмитрию Гордону поделился командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я пришел в 97-м году, и на кораблях у нас было все. У нас была заработная плата, питание, свет, вода и все остальное. Черноморский флот в то время, мягко говоря, голодал. Не было света на кораблях. Я стоял, помню, в Орджоникидзе, мой фрегат стоял в заводе, у нас был свет, все нормально, все хорошо, а напротив стояли корабли 68-й бригады охраны водного района, где не было света на кораблях, потому что не было света, ничего. Они грелись на причале – бочки, знаете, как в фильмах показывают про негров где-то в Нью-Йорке в плохом районе. Вот, чего стоила служба в 97-м году зимой. Стояли на причале, потому что света не было.

Но прошли годы, шло время к изгнанию из Севастополя, 17-й год наступал. Денег у России становилось все больше, потому что бензоколонка работала на полную, был финансовый ресурс, они взялись после развала Советского Союза и начали наращивать свои возможности.

Понятно, что готовились к событиям 14-го года заранее, в том числе за счет заработной платы. Известно, что в 10-х годах Черноморский флот в три раза превышал по зарплате офицеров, старшин, матросов, украинские Военно-морские силы…

Были такие случаи, когда я был уже командиром бригады, офицер приходил ко мне, жаловался, что он заходит в магазин покупать какие-то вещи, продавщица к нему подходит, a форма почти одинаковая – желтые рубашки, только на погонах, и то издалека можно не увидеть, не различить, какие погоны. И когда продавщица подошла к нему, а он был с женой: «Вы, что, украинский военный?». – Да. – А, ну понятно. Разворачивается и уходит. Потому что «у вас денег нет, чего с вами общаться», – заявил Неижпапа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть