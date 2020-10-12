Неизлечимый комплекс: у Дуды ненависть к России на генетическом уровне

12.10.2020, Киев, Игорь Петров

Антироссийские заявления, которые делал президент Польши Анджей Дуда во время визита в Украину, показывают его врожденную русофобию.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Дуда – поляк, и, как и у многих поляков, у него на генетическом уровне ненависть к русским. Природа этого понятна – на месте русских должны были быть поляки. Это такая историческая ревность – русским удалось то, что полякам не удалось.

Москва была польским городом, но несколько лет, а Варшава была русским городом более века. Такая вот историческая ревность и диктует политику многих польских политиков, в частности, Дуды.

Поэтому ничего нового он сейчас не сказал. Он был гораздо более радикален, когда в свой прошлый приезд выступал в Верховной Раде и с трибуны провозглашал бандеровский слоган «Слава Украине! – Героям слава!». Это при том, что бандеровцы убили множество поляков.

Но эта вот историческая ненависть перевесила реальные жертвы польского народа. То же самое делает Дуда в ситуации с Белоруссией – неважно, что происходит и как – важно сделать в пику России», – сказал Александр Семченко.